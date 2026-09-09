फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pauri News ›   The role of modern techniques in the study of the Himalayas is significant.

Pauri News: हिमालय के अध्ययन में आधुनिक तकनीकों की भूमिका महत्वपूर्ण

Wed, 09 Sep 2026 06:34 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, पौड़ी Updated Wed, 09 Sep 2026 06:34 PM IST
विज्ञापन
The role of modern techniques in the study of the Himalayas is significant.
राष्ट्रीय कार्यशाला में वक्ताओं ने रखे विचार
विज्ञापन

फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। हिमालय के बदलते स्वरूप, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय चुनौतियों के वैज्ञानिक अध्ययन में आधुनिक तकनीकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जीआईएस, क्यूजीआईएस और गूगल अर्थ इंजन जैसे तकनीकी उपकरण जटिल भौगोलिक आंकड़ों को समझने और उनका विश्लेषण करने में उपयोगी साबित हो रहे हैं। यह बात हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि के भूगोल विभाग की ओर से हिमालय दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में वक्ताओं ने कही।
यूकॉस्ट के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में कार्यवाहक कुलपति प्रो. एनएस पंवार ने कहा कि गूगल अर्थ इंजन और क्यूजीआईएस जैसे सॉफ्टवेयर भूगोल और पर्यावरण अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं जिनके माध्यम से जटिल से जटिल भौगोलिक डेटा और गूढ़ जानकारियों को सरलता से समझा जा सकता है। कुलसचिव प्रो. वाईपी रैवानी ने हिमालय की संवेदनशीलता को देखते हुए इसके अध्ययन में आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर जोर दिया। प्रो. महावीर सिंह नेगी, प्रो. अनिता रुडोला, प्रो. बीपी नैथानी और चौरास परिसर निदेशक प्रो. आरएस नेगी ने भी विचार रखे। संचालन डॉ. नरेंद्र कुमार ने किया।
विज्ञापन

-----
पुस्तक और शोध जर्नल का विमोचन
कार्यशाला के विशेष सत्र में प्रो. महावीर सिंह नेगी और डॉ. सुनील सिंह की ओर से संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक उत्तराखंड के भूगोलवेत्ता के साथ ही जियोग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंट्रल हिमालय की ओर से प्रकाशित ‘भौगोलिक हिमालयन बुलेटिन’ शोध जर्नल का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ सेंटर हिमालय की ओर से डॉ. वीर सिंह को यंग ज्योग्राफर अवाॅर्ड से सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed