आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की बुनियाद रखने का पहला आयाम : रेखा आर्या

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आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम में 202 लाभार्थियों को महालक्ष्मी, तेजस्विनी, रोजगार एवं पोषण किट वितरित की गईं। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं और आशा बहनों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी बहनें सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के भविष्य की बुनियाद रखने का प्रथम आयाम हैं। कार्यक्रम में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित किट भी वितरित की गईं।

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