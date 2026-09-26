Haridwar News: दो दोस्तों से मारपीट, पांच युवकों पर रिपोर्ट
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:14 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 05:14 PM IST
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हरिद्वार। प्रेमनगर घाट पर दो दोस्तों के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि मारपीट में युवक और उसके दोस्त को चोटें आई हैं। पुलिस ने पांच युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, विपुल निवासी हजारीबाग, कनखल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपने दोस्त के साथ प्रेमनगर घाट पर मौजूद था। इसी दौरान हरद्वारी नाम के युवक और उसके चार साथी वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की। आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले युवक नशे की हालत में थे। विपुल के मुताबिक घटना में उसे और उसके दोस्त को चोटें आई हैं। दोनों का मेडिकल कराया गया है। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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पुलिस के अनुसार, विपुल निवासी हजारीबाग, कनखल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपने दोस्त के साथ प्रेमनगर घाट पर मौजूद था। इसी दौरान हरद्वारी नाम के युवक और उसके चार साथी वहां पहुंचे। आरोप है कि सभी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और विरोध करने पर दोनों के साथ मारपीट की। आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले युवक नशे की हालत में थे। विपुल के मुताबिक घटना में उसे और उसके दोस्त को चोटें आई हैं। दोनों का मेडिकल कराया गया है। सीओ ज्वालापुर संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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