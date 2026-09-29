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वीडियो: जनता मिलन में 95 शिकायतें, निस्तारण के निर्देश

Tue, 29 Sep 2026 01:05 AM IST
Heera
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Updated Tue, 29 Sep 2026 01:05 AM IST
Public meeting program in Champawat District Auditorium
चंपावत जिला सभागार में सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने 95 शिकायतें और आवेदन रखे। इनमें फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़, सोलर लाइट, प्रधानमंत्री आवास, आपदा से क्षतिग्रस्त भवन का मुआवजा, सुरक्षा दीवार, सड़क, पेयजल, राशन कार्ड, पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। डीएम मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने और इसकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जनता मिलन में ग्राम पल्सों के गिरिधारी राम ने फसल सुरक्षा के लिए घेरबाड़ और सोलर लाइट लगाने, न्याड़ी के रमेश चंद्र थ्वाल ने चेनलिंक तारबाड़, ग्राम बाड़ासुसेरा के सोबन सिंह ने आपदा से क्षतिग्रस्त भवन का मुआवजा, सोलर लाइट और ग्राम मौराड़ी के चंद्रमणि जोशी ने फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए तारबाड़ लगाने की मांग की।
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