{"_id":"6ab6b86add99dfefab046a80","slug":"video-two-haryana-smugglers-arrested-with-3955-kg-of-hashish-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: 3.955 किलो चरस के साथ हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पाटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3.955 किलोग्राम अवैध चरस के साथ हरियाणा के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार, दो मोबाइल फोन और 15 हजार रुपये की नकदी भी बरामद की है। इस साल पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में चरस बरामद की है। 24 सितंबर को पाटी थानाध्यक्ष दिनेश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम के अनुसार कनवाड़ बैंड तिराहे से ढोली गांव जाने वाली मुख्य सड़क के पास चेकिंग के दौरान फ्रॉन्क्स कार डीए2सीबीजी-4970 में सवार दो संदिग्धों को रोका गया। पूछताछ और नियमानुसार तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 3.955 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर वाहन समेत अन्य सामान कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रवि (23) पुत्र सुमेर सिंह और सोनू (31) पुत्र सत्यनारायण, निवासी ग्राम निंदाना, तहसील मेहम, जिला रोहतक, हरियाणा के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे चरस को अधिक दामों में बेचकर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ले जा रहे थे। पुलिस अब नशे के इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है। पाटी थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ में एक व्यक्ति का नाम आया है। दोनों पाटी से चरस खरीदकर हरियाणा ले जा रहे थे। पूछताछ जारी है। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से पुलिस जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध लगातार सघन अभियान जारी रहेगा। -रेखा यादव, एसपी, चंपावत

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