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चंपावत: मिनिस्ट्रियल कर्मियों का विकास भवन पर धरना, आठ अक्तूबर को सचिवालय घेराव की चेतावनी

Fri, 25 Sep 2026 11:31 PM IST
Heera
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Updated Fri, 25 Sep 2026 11:31 PM IST
Ministerial employees stage protest at Vikas Bhawan in champawat
चंपावत जिले के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वे अपनी 12 सूत्री मांगों के लिए चरणबद तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब कर्मी आठ अक्तूबर को सचिवालय घेराव करेंगे। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो सरकार से आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार भले ही एस्मा लगाए या कोई दबाव डाले, उसके बाद भी वो सरकार के आगे नहीं झुकेंगे और अपनी मांगों के लिए मुखर रहेंगे। कहा कि इस बार वो कोरे आश्वासन से नहीं मानेंगे।
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