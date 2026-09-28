परेशानी: चंपावत में मलबे से एनएच समेत तीन मार्ग बंद, बारिश थमी...पर आवाजाही ठप, 24 घंटे में 15 मिमी बारिश

चंपावत जिले में मूसलाधार बारिश थमने के बाद भी सड़कों पर आवाजाही सुचारु नहीं हो पाई है। बारिश के चलते एनएच और राजकीय राजमार्ग समेत तीन ग्रामीण मोटर मार्गों पर मलबा आ गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया है। सिंगदा के पास भारी मलबा आने से एनएच बंद हो गया। एनएच बंद होने के कारण लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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मार्ग खोलने के लिए संबंधित विभाग की ओर से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों में चंपावत में 15, लोहाघाट और टनकपुर में 13-13 मिमी बारिश हुई। जबकि पाटी में 10 और बनबसा में आठ मिमी बारिश हुई।