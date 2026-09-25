VIDEO: डोभाल पर राहुल की टिप्पणी से गरमाई सियासत, भाजपा ने जताई आपत्ति

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चंपावत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लेकर की गई टिप्पणी पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी पहले भी की जाती रही है, जो उचित नहीं है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पूर्व में भी सेना के अभियानों और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय सभी राजनीतिक दलों को देशहित में एकजुट होकर सरकार और सुरक्षा बलों के साथ खड़ा होना चाहिए।

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