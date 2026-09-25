{"_id":"6ab6616da50a8d11260d24c5","slug":"video-world-famous-ramnagar-ramlila-has-begun-in-kashi-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में विश्व प्रसिद्ध रामनगर रामलीला की हुई शुरुआत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

काशी में रामनगर रामलीला की शुरुआत शुक्रवार से हो गई है। अगर आप त्रेता युग को महसूस करना चाहते हैं, उस युग की सबसे विशिष्ट घटना का साक्षात्कार करने का मन है तो काशी के रामनगर आइए। उठाइए एक पीढ़ा, साथ रखिये रामचरितमानस की पोथी और एक टॉर्च। बारिश से बचने के जतन के साथ चले आइए और यहां पूरे माह तक ठौर बना लीजिए। यकीन मानिए आपको त्रेता युग में होने का आनंद मिलेगा। यह सब अनुभूतियां आपको रामनगर की रामलीला में मिलेंगी।

... और पढ़ें