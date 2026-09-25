कचहरी में युवती ने खाया सल्फास: जिला अस्पताल से बीएचयू रेफर, तीसरी बार उठाया खौफनाक कदम; जानें मामला

परिजनों के अनुसार, वे देवरिया जिले के मइल थाना क्षेत्र के अकूबा गांव से बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस युवती के कचहरी पहुंचने, मुकदमे से जुड़े घटनाक्रम और जहर खाने के कारणों की जानकारी जुटा रही है।



कैण्ट प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि युवती ने कचहरी परिसर में कथित तौर पर जहर खाया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित मुकदमे में युवती के प्रेमी को जेल भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि युवती उसे जेल से छुड़ाने के प्रयास में थी या नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवती के स्वस्थ होने के बाद उसके बयान भी महत्वपूर्ण होंगे।