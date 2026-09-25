कचहरी में युवती ने खाया सल्फास: जिला अस्पताल से बीएचयू रेफर, तीसरी बार उठाया खौफनाक कदम; जानें मामला
कचहरी परिसर में शुक्रवार दोपहर मुकदमे की पैरवी के लिए पहुंची 19 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर सल्फास खा लिया। पुलिस ने उसे दीनदयाल अस्पताल पहुंचाया, जहां से बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने हालत सामान्य बताई। पुलिस के अनुसार, युवती के प्रेमी से जुड़े मुकदमे समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।
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वाराणसी कचहरी परिसर में शुक्रवार दोपहर मुकदमे की पैरवी के लिए पहुंची 19 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर सल्फास खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार, युवती की स्थिति सामान्य बताई गई है। घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई है।
पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के पालघर निवासी चांदनी साहनी पुत्री चिंटू साहनी शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे कचहरी परिसर में मौजूद थी। न्यायालय सुरक्षा प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार पांडेय की सूचना पर कार्यवाहक कचहरी चौकी प्रभारी अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे और युवती को अस्पताल पहुंचाया।
पुलिस के मुताबिक, युवती के किसी युवक से संबंधित मुकदमा थाने में दर्ज है। मामले में युवती के पूर्व में दिए गए बयानों और परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।
परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवती इससे पहले भी दो बार चूहा मारने की दवा खा चुकी है। शुक्रवार को कचहरी परिसर में उसके सल्फास खाने की बात सामने आई। घटना के बाद पुलिस ने युवती को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना दी।
परिजनों के अनुसार, वे देवरिया जिले के मइल थाना क्षेत्र के अकूबा गांव से बीएचयू ट्रामा सेंटर के लिए रवाना हुए हैं। पुलिस युवती के कचहरी पहुंचने, मुकदमे से जुड़े घटनाक्रम और जहर खाने के कारणों की जानकारी जुटा रही है।
कैण्ट प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि युवती ने कचहरी परिसर में कथित तौर पर जहर खाया है। पुलिस के अनुसार, संबंधित मुकदमे में युवती के प्रेमी को जेल भेजे जाने की बात सामने आई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि युवती उसे जेल से छुड़ाने के प्रयास में थी या नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवती के स्वस्थ होने के बाद उसके बयान भी महत्वपूर्ण होंगे।