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ब्रेकिंग: भदोही में बिजली निगम का बाबू आठ हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार
अमर उजाला नेटवर्क, भदोही।
Published by: Aman Vishwakarma
Updated Fri, 25 Sep 2026 05:44 PM IST
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ब्रेकिंग न्यूज
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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मिर्जापुर एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को बिजली निगम के एक बाबू को आठ हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बताया गया कि बाबू ने एक काम कराने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले की जांच की और जाल बिछाकर आरोपी को रुपये लेते पकड़ लिया। टीम आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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