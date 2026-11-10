गोवर्धन पूजा कर महिलाओं ने की सुख-समृद्धि की कामना, VIDEO

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वाराणसी के चांदपुर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज से पूजा-अर्चना की। गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजन किया और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं ने भगवान श्रीकृष्ण को भोग अर्पित कर परिक्रमा की। इस दौरान क्षेत्र में उत्साह और भक्तिमय माहौल रहा।

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