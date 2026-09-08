वाराणसी में नक्खीघाट के नवनिर्मित अंडरपास में महीने भर से भरा पानी

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वाराणसी जिले में नक्खी घाट का नव निर्मित अंडरपास अभी जनता के लिए खोला भी नहीं गया। इसमें करीब एक माह से भी अधिक समय से 8 से 10 फीट तक पानी भरा है। बरसात के अलावा जमीन की सतह से 24 घंटे रिस कर पुल के अंदर पानी भर रहा है।

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