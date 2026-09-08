पुलिस ने खोला फर्जी छिनैती का राज: असलहे की नोक पर 50 हजार की लूट का बहाना, तीन घंटे में हुआ खुलासा

मऊ जिले की घोसी कोतवाली क्षेत्र के अमिला-बरकोला नहर मार्ग पर मंगलवार की दोपहर करीब 12:30 बजे असलहे की नोक पर 50 हजार रुपये की छिनैती की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी रविंद्रनाथ राय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से एक स्पलेंडर बाइक भी बरामद की, जिसके नंबर प्लेट पर कालिख पुती हुई थी।

विज्ञापन





बताया गया कि गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र के सोनईचा निवासी दुर्गेश शर्मा अपाचे बाइक से बोझी क्षेत्र से अपने घर जा रहा था। युवक के अनुसार, इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया और असलहे की नोक पर 50 हजार रुपये छीन लिए। ग्रामीणों के विरोध करने पर दोनों कथित बदमाश अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। विज्ञापन



घटना की सूचना पर पुलिस ने बाइक कब्जे में लेकर अमिला चौकी पहुंचाई। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित युवक से गहन पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की। बताया गया कि गोरखपुर जनपद के गगहा थाना क्षेत्र के सोनईचा निवासी दुर्गेश शर्मा अपाचे बाइक से बोझी क्षेत्र से अपने घर जा रहा था। युवक के अनुसार, इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया और असलहे की नोक पर 50 हजार रुपये छीन लिए। ग्रामीणों के विरोध करने पर दोनों कथित बदमाश अपनी बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए।घटना की सूचना पर पुलिस ने बाइक कब्जे में लेकर अमिला चौकी पहुंचाई। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ घोसी सत्येंद्र भूषण तिवारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित युवक से गहन पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की।

विज्ञापन