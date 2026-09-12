{"_id":"6aa51046e6ec83e71e032083","slug":"video-villagers-in-varanasi-outraged-over-encroachment-on-main-chandpur-road-police-on-scene-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में चांदपुर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण से ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस मौके पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में चौबेपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत चांदपुर में मुख्य संपर्क मार्ग पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। इस समस्या के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा सहित चौबेपुर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य संपर्क मार्ग पर लंबे समय से अवैध कब्जा किया जा रहा है। दुकानों और अस्थायी ढांचों के कारण सड़क संकरी हो गई है। इससे पैदल चलने वालों और वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी। अतिक्रमण के कारण अक्सर यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग उनके दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

... और पढ़ें