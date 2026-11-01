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VIDEO: जादूगर का करतब देख खुद को नहीं रोक पाए छह बार के विधायक, उड़ाए नोट

किशन चौबे

Updated Sun, 01 Nov 2026 05:53 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 05:53 PM IST







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वाराणसी में जेडीयू के कार्यक्रम के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। छह बार के विधायक अमरेंद्र पांडेय जादूगर का प्रदर्शन देखकर उत्साहित हो गए और उस पर पैसे उड़ाने लगे। विधायक का यह अंदाज कार्यक्रम में चर्चा का विषय बन गया। ... और पढ़ें

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