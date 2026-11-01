वाराणसी: 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर जदयू की नजर, कार्यकर्ता सम्मेलन में निशांत कुमार ने भरी हुंकार

नीतीश कुमार ने बदली बिहार की तस्वीर : संजय झा

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद संजय झा ने कहा कि वर्ष 2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की दशा और दिशा बदलने का काम हुआ। उस समय राज्य में कानून-व्यवस्था, सड़क, बिजली, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण थी। नीतीश कुमार ने सुशासन, विकास और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देकर बिहार को नई पहचान दिलाई।



उन्होंने कहा कि हर घर बिजली, हर घर नल का जल, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों से आम लोगों के जीवन में बदलाव आया। बिहार में छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति देने जैसी योजनाओं ने उनकी शिक्षा को नई दिशा दी।



संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद से अलग रहकर लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में काम किया है। निशांत कुमार के राजनीति में आने से पार्टी को नई ऊर्जा और नई पीढ़ी का नेतृत्व मिला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से निशांत कुमार को समर्थन और आशीर्वाद देने की अपील की। कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी ने संगठनात्मक तैयारियां शुरू कर दी हैं।



बिहार का विकास मॉडल यूपी में लागू करने की मांग

बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए विकास कार्य सुशासन और विकास का उदाहरण हैं। गरीबों, वंचितों, महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए चलाई गई योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचा है।



उन्होंने छात्राओं के लिए साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भी जदयू विकास, सुशासन और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करना चाहता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर जनता से संवाद स्थापित करना होगा।



बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी जातियों और समुदायों को साथ लेकर विकास की राजनीति की है। गरीब और वंचित समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालयों का विस्तार किया गया है।

