यूपी: निशांत कुमार ने 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने के दिए संकेत, पार्टी का संगठन करेंगे मजबूत; युवाओं से होगी बात

इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने पिता की विचारधारा और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने संगठन विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद और जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।



आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निशांत कुमार ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने का प्रयास करेगी। इसके लिए एनडीए के घटक दल के रूप में चुनावी मैदान में उतरने की इच्छा जताई। उनके इस बयान के बाद पूर्वांचल की राजनीति में गठबंधन के संभावित समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार की यह कवायद आगामी चुनाव में किस रूप में सामने आती है।