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VIDEO: बीएचयू अस्पताल की आयुर्वेद ओपीडी में घुसा कोबरा, फन उठाते ही मरीजों में मची भगदड़

किशन चौबे

Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 11:49 PM IST







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वाराणसी स्थित बीएचयू अस्पताल परिसर में शनिवार दोपहर करीब एक बजे सीसीआई लैब रिपोर्ट काउंटर के सामने सांप दिखाई देने से हड़कंप मच गया। करीब पांच फीट लंबे सांप को लोगों ने कोबरा होने की आशंका जताई। लगभग 15 मिनट बाद सांप आयुर्वेद ओपीडी ब्लॉक में पाइप के रास्ते बाथरूम में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ... और पढ़ें

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