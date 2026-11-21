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वाराणसी: मानसरोवर घाट पर सिल्ट की सफाई शुरू, घाटों की स्वच्छता पर जोर

किशन चौबे

Updated Sat, 21 Nov 2026 02:29 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 02:29 PM IST







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वाराणसी के मानसरोवर घाट पर जमी सिल्ट की सफाई कराई जा रही है। घाट को साफ-सुथरा रखने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

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