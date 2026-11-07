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वाराणसी: पुलिस लाइन में सजी रंगोली, दीपावली पर प्रतियोगिता में दिखी प्रतिभागियों की कला

किशन चौबे

Updated Sat, 07 Nov 2026 06:21 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 06:21 PM IST







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दीपावली के अवसर पर वाराणसी पुलिस लाइन में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने आकर्षक रंगोलियां बनाईं। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने प्रतियोगिता में बनाई गई रंगोलियों का अवलोकन किया। ... और पढ़ें

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