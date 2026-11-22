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वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर रविवार दोपहर मौसम अधिकतर बादल छाए रहने के साथ 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 18 डिग्री रहने का अनुमान है। शाम को मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा और बारिश की संभावना कम है।

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