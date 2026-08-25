{"_id":"6a8d7c273f66e3362f0a8956","slug":"video-the-varanasi-division-team-won-the-title-in-the-under-17-girls-category-at-the-handball-competition-2026-08-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी मंडल की टीम ने हैंडबॉल प्रतियोगिता में अंडर 17 बालिका वर्ग का जीता खिताब;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में मंगलवार को परमानंदपुर मिनी स्टेडियम में 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के अंडर 17 बालिका वर्ग का फाइनल मुकाबला खेला गया। वाराणसी मंडल की टीम ने इस खिताबी भिड़ंत में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी अयोध्या मंडल को तीन गोल के अंतर से पराजित किया। इस जीत के साथ ही वाराणसी मंडल ने प्रतियोगिता का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। यह उपलब्धि वाराणसी मंडल की बालिका हैंडबॉल टीम के लिए एक बड़ी सफलता है।

... और पढ़ें