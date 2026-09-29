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308 पहिये और 161 टन का बॉयलर... चार महीने से घर नहीं गए कर्मचारी
लखीमपुर खीरी के कुंभी में 450 करोड़ से देश का पहला पॉली लैक्टिक एसिड प्लांट स्थापित किया गया है। यह प्लांट चीनी के अपशिष्ट से प्लास्टिक बनाने का काम करेगा। इस प्लांट के लिए बेल्जियम से आया 161 टन वजनी बॉयलर चार महीने की लंबी यात्रा के बाद सोमवार शाम वाराणसी के डाफी टोल टैक्स पर पहुंचा।
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