{"_id":"6ab107d2c5510599b20391b0","slug":"video-silt-removal-work-intensifies-on-varanasi-ghats-following-the-floods-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी के घाटों पर बाढ़ के बाद सिल्ट हटाने का कार्य तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद शहर के ऐतिहासिक घाटों पर भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई है। इस सिल्ट को हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। विशेष रूप से नमो घाट पर सफाई अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। हाल ही में हुई मूसलाधार बारिश और गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण वाराणसी के कई घाट जलमग्न हो गए थे। बाढ़ का पानी उतरने के बाद इन घाटों पर मिट्टी और कचरे की मोटी परत जम गई है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम और अन्य संबंधित विभाग मिलकर सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। जेसीबी मशीनों और ट्रैक्टरों की मदद से सिल्ट को हटाया जा रहा है। सैकड़ों सफाईकर्मी भी इस कार्य में लगाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रमुख घाटों को जल्द से जल्द साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान तब तक चलेगा जब तक सभी घाट पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो जाते।

... और पढ़ें