अपराध: 50 हजार का इनामी गैंगस्टर रब्बानी गिरफ्तार, महाराष्ट्र से आया था यूपी; एक्सप्रेस-वे के नीचे से पकड़ाया

सोमवार की सुबह थाना बिलरियागंज पुलिस द्वारा जैगहा चौराहा एवं आसपास संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि गैंगस्टर अभियुक्त रब्बानी महाराष्ट्र से वापस आया है तथा एक्सप्रेस-वे के नीचे वाले रास्ते से कन्धरापुर की ओर जाने के लिए वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा सियरहा अंडरपास से कन्धरापुर जाने वाली सड़क पर घेराबंदी की गई। अभियुक्त पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसे आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया।



एसपी ग्रामीण ने बताया कि अभियुक्त रब्बानी के विरुद्ध मोबाइल चोरी, आबकारी अधिनियम, वाहन चोरी और आयुध अधिनियम से संबंधित कई मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त रब्बानी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 सितंबर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे बाद में डीआईजी द्वारा 16 सितंबर को बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया गया था।