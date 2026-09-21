यूपी: 41 लाख की लूट का 8 घंटे 53 मिनट में खुलासा, राजस्थान के व्यापारी ने अधिवक्ता से की थी वारदात; गिरफ्तार

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राजस्थान के जयपाल शर्मा से 41 लाख रुपये लूट मामले में आरोपी अधिवक्ता अभिनव सिंह उर्फ चंदन को बक्शा पुलिस ने रविवार की सुबह सराय हरखू स्थित श्री नारायण सिंह इंटर कॉलेज के पास गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लूट की 35 लाख रकम और लूट में उपयोग कार बरामद हुई है। आरोपी को 8:53 घंटे में पकड़ लिया गया। साथी उपदेश पाठक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह कार्रवाई पीड़ित के डीआईजी वाराणसी रेंज वैभव कृष्ण से शिकायत के बाद हुई है। विज्ञापन



क्या है पूरा मामला

जौनपुर पुलिस के मुताबिक पीड़ित जयपाल शर्मा का भाई गिरधारी कफ सिरप मामले में जेल में बंद है। अधिवक्ता अभिनव सिंह ने जयपाल को भरोसे में लिया और बेल ऑर्डर स्वीकृत होने के बाद वाराणसी सेशन कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार संपर्क में रहकर विश्वास जीता। पांच सितंबर को जमानत की औपचारिकता पूरी होने के बाद वह जयपाल को कार से जौनपुर ले आया। यहां जयपाल ने हनुमान घाट और सद्भावना पुल के पास दो ज्वेलरी कारोबारियों से 22 लाख और 19 लाख रुपये लिए। 41 लाख रुपये बैग में रखकर दोनों वाराणसी के लिए निकले। विज्ञापन



आरोपी अभिनव सिंह के साथ उसका साथी उपदेश पाठक भी सद्भावना पुल के पास मिल गया। जहां तीनों लोग वापस वाराणसी के लिए रवाना हुए। जौनपुर से निकलते ही हाईवे पर अभिनव ने गाड़ी यू टर्न लेकर मार्ग परिवर्तित कर लिया और आरोप है कि मोबाइल फोन छीन लिया। बक्शा चौकी के निकट पीड़ित के शोर मचाने और गाड़ी से भागने के प्रयास पर जान से मारने की धमकी दी। जौनपुर पुलिस के मुताबिक पीड़ित जयपाल शर्मा का भाई गिरधारी कफ सिरप मामले में जेल में बंद है। अधिवक्ता अभिनव सिंह ने जयपाल को भरोसे में लिया और बेल ऑर्डर स्वीकृत होने के बाद वाराणसी सेशन कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया के दौरान लगातार संपर्क में रहकर विश्वास जीता। पांच सितंबर को जमानत की औपचारिकता पूरी होने के बाद वह जयपाल को कार से जौनपुर ले आया। यहां जयपाल ने हनुमान घाट और सद्भावना पुल के पास दो ज्वेलरी कारोबारियों से 22 लाख और 19 लाख रुपये लिए। 41 लाख रुपये बैग में रखकर दोनों वाराणसी के लिए निकले।आरोपी अभिनव सिंह के साथ उसका साथी उपदेश पाठक भी सद्भावना पुल के पास मिल गया। जहां तीनों लोग वापस वाराणसी के लिए रवाना हुए। जौनपुर से निकलते ही हाईवे पर अभिनव ने गाड़ी यू टर्न लेकर मार्ग परिवर्तित कर लिया और आरोप है कि मोबाइल फोन छीन लिया। बक्शा चौकी के निकट पीड़ित के शोर मचाने और गाड़ी से भागने के प्रयास पर जान से मारने की धमकी दी। विज्ञापन विज्ञापन

कफ सिरप मामले में वाराणसी की जेल में बंद छोटे भाई की जमानत कराने राजस्थान से आए थे जयपाल

जयपाल शर्मा कफ सिरप मामले में वाराणसी की जेल में बंद अपने भाई की जमानत कराने 16 सितंबर को राजस्थान से आए थे। वह बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ स्थित शेरूणा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर पांच शेरुवा के रहने वाले हैं। पीड़ित जयपाल ने कोतवाली पुलिस की एसआईटी को बताया था कि अप्रैल 2026 में कफ सिरप मामलें में गिरधारी समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।



एसआईटी के मुताबिक जिला कारागार वाराणसी में बंद गिरधारी की जमानत कराने के लिए ही जयपाल वाराणसी आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जौनपुर के सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के जमऊपट्टी निवासी अधिवक्ता अभिनव सिंह उर्फ चंदन से हुई। अभिनव ने झांसे में लिया और कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। जयपाल को भरोसे में लेकर ही आरोपी अभिनव ने वारदात को अंजाम दिया था। बाद में मामला डीआईजी रेंज के पास पहुंच गया।