फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Demand for Swarn Kala Board Goldsmiths seek political representation elections discussed Sonar Mahasamagam

स्वर्ण कला बोर्ड बनाने की मांग: स्वर्णकारों ने मांगी राजनीतिक हिस्सेदारी, सोनार महासमागम में चुनाव पर चर्चा

Mon, 21 Sep 2026 05:43 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 21 Sep 2026 05:43 PM IST
सार

सोनार महासमागम में 10 हजार स्वर्णकारों ने उत्तर प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड गठित करने और आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठाई। समाज ने कहा कि अब वह केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। विधानसभा स्तर पर कोर कमेटियां गठित कर राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। महासमागम में समाज की एकजुटता पर जोर दिया गया।

विज्ञापन
Demand for Swarn Kala Board Goldsmiths seek political representation elections discussed Sonar Mahasamagam
सोनार महासमागम में समाज के हजारों प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशी में स्वर्णकार समाज ने राजनीतिक भागीदारी के लिए हुंकार भरी। रविवार को चौकाघाट स्थित सांस्कृतिक संकुल में आयोजित सोनार महासमागम में समाज के हजारों प्रतिनिधियों ने अपने अधिकारों, सुरक्षा और राजनीतिक वजूद के लिए आवाज बुलंद की। 

विज्ञापन


समागम में मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ‘स्वर्ण कला बोर्ड’ के गठन की मांग को सबसे प्रमुखता से उठाया गया।स्वर्णकार भारती सेवा संस्थान के ओर से आयोजित समागम में उत्तर प्रदेश के 35 जिलों सहित मध्य प्रदेश और बिहार के करीब 10 हजार स्वर्णकार शामिल हुए।
विज्ञापन


स्वर्णकार भारती सेवा संस्थान के राष्ट्रीय चेयरमैन रवि सर्राफ ने कहा कि सोनार समाज मात्र कारोबारी नहीं, बल्कि विश्व विख्यात पारंपरिक हस्तकला का संरक्षक है। सरकारी उपेक्षा के चलते यह प्राचीन कला संकट में है। यदि राज्य में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होता है, तो कारीगरों को सब्सिडी, आधुनिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए 35 जिलों का सघन दौरा किया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

Demand for Swarn Kala Board Goldsmiths seek political representation elections discussed Sonar Mahasamagam
महासमागम में समाज के लोग। - फोटो : संवाद

जिलाध्यक्ष किशोर सेठ ने बताया कि काशी को 30 सेक्टरों में बांटकर बीते चार महीनों से निरंतर जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसके फलस्वरूप यह ऐतिहासिक समागम साकार हुआ। वक्ताओं ने कहा कि सोनार समाज अब केवल वोट बैंक बनकर नहीं रहेगा। जब राजनीतिक हिस्सेदारी और टिकट वितरण की बारी आती है, तो समाज को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। इस उपेक्षा को समाप्त करने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी चुनावों में आबादी के अनुपात में टिकटों की दावेदारी की जाएगी, हर विधानसभा में कोर कमेटियां गठित होंगी और शासन को वृहद स्तर पर मांग पत्र सौंपा जाएगा।

प्रतिनिधियों ने हाल के दिनों में बढ़ी लूट, डकैती और हत्या की घटनाओं पर गहरा रोष जताया। व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के साथ ही बीएनएस की धारा 317 (पूर्व में आईपीसी 411/412) के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई। पूर्वांचल अध्यक्ष ईश्वर दयाल सिंह सेठ ने कहा कि चोरी के माल की बरामदगी के नाम पर निर्दोष और ईमानदार सर्राफा कारोबारियों का पुलिसिया उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 

इसके लिए सामूहिक विधिक कदम उठाए जाएंगे। पारंपरिक गिरवी कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुरानी साहूकारी लाइसेंस व्यवस्था को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष बेबी सेठ ने युवाओं व महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया। अध्यक्षता कृष्ण नारायण सोनी, संचालन रवि सर्राफ और धन्यवाद ज्ञापन अरुण सोनी ने किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed