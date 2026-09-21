चौंकाने वाला खुलासा: पांच माह में 18 युवा निकले एचआईवी संक्रमित, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं चपेट में; जानें वजह

केस एक

जिले के मधुबन तहसील का एक ग्रामीण क्षेत्र का 24 वर्षीय युवक पिछले दो साल से दिल्ली में एक फैक्टरी में कार्यरत था। तीन महीने पहले जब वह घर लौटा, तो उसे लगातार बुखार और कमजोरी की शिकायत रहने लगी। जांच कराने पर उसकी रिपोर्ट एचआईवी पॉजिटिव आई। काउंसिलिंग में उसने माना कि वहां रहने के दौरान वह अम्रक्षित जीवनशैली की गिरफ्त में आ गया था।



केस दो

उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव एक प्रतिष्ठित संस्थान में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए राज्य से बाहर गए 24 वर्षीय छात्र की तबीयत अचानक खराब हो गई। वजन लगातार घटने और बार-बार बीमार पड़ने पर परिजनों ने उसकी चिकित्सा जांच कराई। एआरटी सेंटर की जांच में वह संक्रमित पाया गया। छात्र ने माना कि दोस्तों की गलत संगत और जागरूकता की कमी के कारण उससे यह चूक हुई।



केस तीन

आर्थिक तंगी के कारण एक 26 वर्षीय युवक मुंबई में मजदूरी करने गया था। ढाई महीने पहले वह गांव लौटा और लगातार टाइफाइड व निमोनिया से पीड़ित रहने लगा। जब सामान्य दवाओं से आराम नहीं मिला, तो डॉक्टरों ने एचआईवी टेस्ट की सलाह दी। टेस्ट में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अब उसका एआरटी केंद्र पर उपचार चल रहा है।