वाराणसी की बड़ी खबरें: किशोरी से दुष्कर्म में रेलकर्मी गिरफ्तार, खेल मैदान की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा युवक

आदमपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रही 17 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने आरोपी रेलकर्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया है।

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पीड़िता के पिता के अनुसार, वह परिवार के साथ रेलकर्मी के मकान में किराए पर रहते हैं। आरोपी रेलवे में कर्मचारी है। आरोप है कि पिछले दो-तीन महीने से आरोपी उनकी बेटी के साथ गलत हरकत कर रहा था। किशोरी ने जब परिवार के लोगों को अपनी आपबीती बताई तो परिजन उसे लेकर आदमपुर थाने पहुंचे और रेलकर्मी के खिलाफ तहरीर दी।तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि आरोपी विवाहित है और अपने परिवार के साथ रहता है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।अजगरा गांव में चकबंदी के दौरान खेल मैदान के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर रविवार को राकेश गुप्ता मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब छह घंटे बाद चकबंदी अधिकारी के आश्वासन पर वह नीचे उतरा। ग्रामीणों के अनुसार, गांव में करीब 3292 एकड़ भूमि की चकबंदी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। धारा 52 के प्रकाशन की तैयारी चल रही है। ग्रामीणों और युवाओं ने खेल मैदान के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग उठाई थी।इसी मुद्दे को लेकर तीन दिन पहले राकेश अपने साथियों के साथ चकबंदी कार्यालय पहुंचा था। रविवार सुबह करीब नौ बजे वह टावर पर चढ़ गया। मौके पर थाना प्रभारी सधुवन राम पुलिस बल के साथ पहुंचे। एसीओ चकबंदी राजेश कुमार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि किसानों की सहमति से खेल मैदान के लिए जमीन उपलब्ध कराकर उसे दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एक सप्ताह में प्रक्रिया पूरी कराने के भरोसे के बाद राकेश दोपहर करीब तीन बजे नीचे उतरा।शाहजहांपुर से करीब दो माह पहले लापता हुई किशोरी को चौबेपुर पुलिस ने रविवार को हरिहरपुर गांव से सकुशल बरामद कर लिया। मामले में किशोरी को अपने साथ ले आने के आरोपी आकाश निवासी हरिहरपुर को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई शाहजहांपुर और चौबेपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने की।पुलिस के अनुसार आकाश रोजगार के सिलसिले में शाहजहांपुर गया था और वहां मजदूरी करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात किशोरी से हुई।आरोप है कि जुलाई 2026 में वह किशोरी को अपने साथ हरिहरपुर ले आया और गांव में छिपाकर रखने लगा। किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने शाहजहांपुर के कलान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। किशोरी और आरोपी की तलाश में शाहजहांपुर पुलिस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ले रही थी। रविवार को आरोपी की लोकेशन हरिहरपुर गांव में मिलने पर शाहजहांपुर पुलिस ने चौबेपुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद दोनों थानों की संयुक्त टीम ने हरिहरपुर में दबिश दी।पुलिस ने आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को बरामद कर लिया। थाने में आवश्यक कागजी कार्रवाई और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद किशोरी और आरोपी को शाहजहांपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि किशोरी और आरोपी को शाहजहांपुर पुलिस को सौंप दिया गया है।