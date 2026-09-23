{"_id":"6ab406e9b9cd02b4640f4e27","slug":"video-road-accident-in-varanasi-young-contractor-dies-leading-to-road-blockade-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में सड़क हादसा, युवा ठेकेदार की माैत के चक्काजाम; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शिवपुर के सुद्धिपुर गांव के पास गिलट बाजार-बाबतपुर मार्ग पर बुधवार शाम तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार युवा ठेकेदार की मौत हो गई। हादसे में 34 वर्षीय अनुज पटेल की मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर चक्काजाम कर दिया। करीब दो घंटे तक मार्ग पर आवागमन ठप रहा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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