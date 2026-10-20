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विजयादशमी पर बरेका में रामलीला: रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार

किशन चौबे

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:19 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:19 PM IST







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विजयादशमी के अवसर पर वाराणसी के बरेका में रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। परिसर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले दहन के लिए तैयार खड़े हैं। रामलीला देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। ... और पढ़ें

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