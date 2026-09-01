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वाराणसी में बारिश से जलभराव, कई इलाकों में दुर्दशा

वाराणसी ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:45 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:45 PM IST







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वाराणसी में मंगलवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान शहर से लेकर गांव तक के कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते कई जगह जलभराव हुआ। इस दौरान लोगों को काफी परेशानी हुई। ... और पढ़ें

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