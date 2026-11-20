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आगामी महापर्व देव दीपावली के अवसर पर काशी में लाखों यात्रियों का जन सैलाब उमड़ेगा। 24 नवंबर 2026 को होने वाले इस आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में नाव चालकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। देव दिवाली पर गंगा माता की महा आरती, 2100 ड्रोन से शिव तांडव का स्वरूप और लेजर शो आतिशबाजी होगी। रामनगर से सराय मोहना सुजाबाद तक सभी 84 घाट लाखों दीयों से जगमग होंगे। लाखों यात्रियों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20 नवंबर 2026 को एक बैठक हुई। यह बैठक डॉ राजेंद्र प्रसाद घाट पर सुबह 10:00 बजे आयोजित की गई। मां गंगा निषाद राज सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार निषाद गुरु ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें सभी नाव चालक और मांझी समाज के लोग शामिल हुए। उन्हें 24 नवंबर को नौका परिचालन में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए।

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