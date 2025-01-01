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रविवार को मुहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज परिसर में बसनियां चट्टी नरसंहार के शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने 2005 की घटना को याद करते हुए कहा कि हम भूले नहीं हैं, न 21 साल और न 41 साल।एक का हिसाब हो चुका है, लेकिन आगे ऐसा कोई पैदा न हो, जो विकास और हिंदुत्व के नाम पर कातिल बने और गोलियों के साये में काम करे। उन्होंने मंच से लोगों से प्रभु श्रीराम का नाम लेकर छद्म वेश में आने वालों का चेहरा बेनकाब करने का संकल्प भी दिलाया।मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज से आतंक का सफाया हो चुका है और अब मोहम्मदाबाद से भी आतंक का सफाया करने की जिम्मेदारी है।उन्होंने रामायण के मारीच प्रसंग का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना होगा, जो मृग मरीचिका बनकर लोगों को भ्रमित करते हैं। उन्होंने प्रभु श्रीराम के 22 हजार बाणों का उल्लेख करते हुए ईवीएम के बटन को लोकतंत्र का श्रीबाण बताया।गिरिराज सिंह ने कहा कि यूपी में बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ खुली चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।उन्होंने दावा किया कि मोदी और योगी सरकार में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का माहौल बना है। उन्होंने शहीद कृष्णानंद राय सहित सभी दिवंगतों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जब तक सूरज-चांद रहेगा, शहीदों को याद किया जाता रहेगा।