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एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार करीब सात किमी हाईवे मार्ग की मरम्मत की जानी है। दूसरी तरफ बाबूसराय बाजार में चार से पांच बार जाम की स्थिति बन रही है।वाराणसी-प्रयागराज हाईवे के राजातालाब-हंडिया के 82 किलोमीटर दायरे का 43 किलोमीटर हिस्सा भदोही से होकर गुजरता है।इसके रखरखाव का जिम्मा हाईवे की कार्यदायी संस्था का होता है। यह हाईवे 2019 से बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद से अब तक समय-समय पर कुछ जगहों पर मरम्मत का काम किया जाता रहा है।इस बार महाराजगंज से कछवां के बीच दक्षिणी लेन पर सात किमी के दायरे में सड़क की मरम्मत का काम किया जा रहा है। रास्ता बंद होने से बच्चों और मरीजों को आवागमन में विशेष दिक्कत हो रही है।लोगों ने जब तक हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा है, तब तक यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए यातायात कर्मियों की तैनाती की मांग की है।