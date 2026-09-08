यूपी कॉलेज में मंडलीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

{"_id":"6a9fa7c1731dbcf9b40fc187","slug":"video-bms-himachal-workers-demands-minimum-wage-esic-eps-95-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"शिमला: मजदूरों का न्यूनतम वेतन 30 हजार और ईएसआईसी की सीमा 42 हजार करने की मांग, जानें क्या कुछ बोले प्रदीप सिंह तोमर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}