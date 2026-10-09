{"_id":"6ac8f419f872782338001ad6","slug":"video-passengers-distressed-after-train-cancellation-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"ट्रेन कैंसिल होने के बाद परेशान हो गए यात्री, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के बनारस स्टेशन से नई दिल्ली जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस (12559) और सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12581) शुक्रवार को निरस्त रहेंगी। आरक्षित टिकटों पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। रेलवे ने एसएमएस से सूचना भेजी है। यात्रियों की मदद के लिए स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है।

... और पढ़ें