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ट्रेन कैंसिल होने के बाद परेशान हो गए यात्री, VIDEO

Fri, 09 Oct 2026 07:33 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:33 PM IST
Passengers distressed after train cancellation
वाराणसी के बनारस स्टेशन से नई दिल्ली जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस (12559) और सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12581) शुक्रवार को निरस्त रहेंगी। आरक्षित टिकटों पर यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। रेलवे ने एसएमएस से सूचना भेजी है। यात्रियों की मदद के लिए स्टेशन पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है।
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