{"_id":"6b0c0f8636c958f5300604bc","slug":"video-melodious-evening-with-kailash-kher-at-namo-ghat-audience-swayed-to-his-popular-songs-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"नमो घाट पर कैलाश खेर की सुरमयी शाम, लोकप्रिय गीतों पर झूमें श्रोता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी में गायक कैलाश खेर रविवार की शाम को काशी पहुंचे। उनके आगमन पर प्रशंसकों में खासा उत्साह देखा गया। शहर के नमो घाट पर उनके कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई। नमो घाट पर आयोजित इस कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी। कैलाश खेर ने मंच पर आते ही अपने लोकप्रिय गीत गाने शुरू किए। उन्होंने तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं गीत की प्रस्तुति दी। इस प्रसिद्ध गीत को सुनते ही दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग झूम उठे। दर्शकों ने भी उनके साथ सुर मिलाना शुरू कर दिया। इस दौरान पूरा माहौल संगीतमय हो गया और लोग मंत्रमुग्ध नजर आए।

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