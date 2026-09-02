वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन के सामने लगा भीषण जाम

{"_id":"6a97d2b255ace747870fae81","slug":"video-meerut-shutdown-impact-surajkund-market-wears-a-deserted-look-as-traders-protest-setback-action-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ बंद का असर, सूरजकुंड मार्केट में पसरा सन्नाटा; आवास विकास परिषद की सैटबैक कार्रवाई के विरोध में बंद रहीं अधिकांश दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}