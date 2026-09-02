ललही छठ पर पुत्र की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने सात तरह के अनाज से की पूजा

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सात वार और नौ त्योहार की नगरी काशी में बुधवार को भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर हल षष्ठी यानी ललही छठ मनाया गया। महिलाओं ने संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखा। कुंड और तालाबों पर भीड़ रही। विविध नैवेद्य के साथ ललही माता की पूजा की गई। महिलाओं ने व्रत की कथा का श्रवण किया और संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना की।

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