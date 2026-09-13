यूपी: विनीत राय हत्याकांड का एक लाख का इनामी गिरफ्तार, 12 मुकदमों में दर्ज है नाम; 3 जून को हत्यारा हुआ था ढेर

गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने बिंदू होटल के मालिक आलोक कुमार राय के पुत्र विनीत राय हत्याकांड में वांछित चल रहे एक लाख रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अंधऊ हवाई पट्टी के पास से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

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प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि 12 सितंबर को पुलिस टीम ने जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव (25) को गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से कोठिया कोडरताल, थाना करीमुद्दीनपुर का निवासी है और वर्तमान में कालिधाम कॉलोनी, गौसाबाद में रह रहा था।उन्होंने बताया कि जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव थाना कोतवाली में दर्ज विनीत राय हत्याकांड में नामित वांछित आरोपी है। यह प्राथमिकी 30 मई को बिंदू होटल के मालिक के पुत्र विनीत राय की हत्या के संबंध में दर्ज किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, उपनिरीक्षक शिवाकांत मिश्रा और थाना कोतवाली की पुलिस टीम शामिल रही।