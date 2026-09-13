जौनपुर में 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड: दो बड़ी घटनाओं की जांच में लापरवाही, एसपी ने लिया एक्शन; देखें सूची

केस 2: लाइन बाजार थाना क्षेत्र के रामदयालगंज बाजार में विशाल यादव उर्फ बिच्छी (25) की हत्या कर दी गई। मामले में तीन लोगों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में चांदपुर निवासी मनीष यादव और गहोरा निवासी नीरज यादव को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि मृतक विशाल यादव उर्फ बिच्छी पर साल 2019, 21, 22, 23 और 2026 में 6 आपराधिक मामले लाइन बाजार थाने में दर्ज हैं। जबकि मनीष पर 12 और नीरज पर 9 आपराधिक मामले हैं।



ये आपराधिक मामले नीरज पर साल 2021 से लेकर 2025 तक और मनीष पर साल 2016 से लेकर 2026 तक गंभीर आरोपों में दर्ज हैं। यही नहीं, मामले की जांच में पता चला कि कुछ महीने पहले भी ये मारपीट सहित अन्य घटनाओं में शामिल थे। लेकिन, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिस्ट्रीशीट खोलकर उनपर निगरानी भी नहीं की। लाइन बाजार थाना के चार पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया।