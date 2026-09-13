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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Police had body removed funeral pyre father had shaved his head wife claimed murder stillborn baby

पुलिस ने चिता से शव उतरवाया: पिता ने मुंडवाया था सिर, पत्नी बोली- हत्या है; एक हफ्ते पहले मृत बच्चा जन्मा था

Sun, 13 Sep 2026 08:11 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गाजीपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 13 Sep 2026 08:11 PM IST
सार

भितरी गांव में एक युवक की कथित आत्महत्या के बाद फुलवारी घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान विवाद हो गया। पत्नी पूजा और उसके पिता ने पोस्टमार्टम की मांग की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चिता से शव उतरवाकर कब्जे में लिया और जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच जारी है।

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Police had body removed funeral pyre father had shaved his head wife claimed murder stillborn baby
त्रिपुरारी यादव की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
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गाजीपुर के भितरी गांव निवासी त्रिपुरारी यादव (28) की कथित आत्महत्या के बाद रविवार को फुलवारी घाट पर उस समय विवाद हो गया, जब पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए चिता पर रखे शव को उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी पूजा और उसके पिता अलगू यादव की ओर से पोस्टमार्टम की मांग किए जाने के बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बन गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवा दिया।

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कोतवाल रामसजन नागर के अनुसार, त्रिपुरारी ने शनिवार रात पारिवारिक कलह के बीच कमरे में पंखे के सहारे कथित तौर पर फंदा लगा लिया था। परिजन शव लेकर फुलवारी घाट पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान करीब एक सप्ताह पहले मृत नवजात को जन्म देने के बाद मायके सादात के हाजीपुर गांव में रह रही पत्नी पूजा अपने पिता अलगू यादव और अन्य परिजनों के साथ भितरी पहुंची। वहां दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया।

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इसके बाद पूजा और उसके पिता ने पुलिस को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस के पहुंचने तक शव चिता पर रखा जा चुका था। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को कब्जे में लिया और कोतवाली ले आई। बाद में मृतक के पिता महेंद्र यादव की तहरीर पर शव को जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

मृतक के पिता महेंद्र यादव ने बताया कि त्रिपुरारी की शादी करीब दो वर्ष पूर्व हुई थी। वह दो भाइयों में बड़ा था और वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

कोतवाल रामसजन नागर ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।

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