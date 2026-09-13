पुलिस ने चिता से शव उतरवाया: पिता ने मुंडवाया था सिर, पत्नी बोली- हत्या है; एक हफ्ते पहले मृत बच्चा जन्मा था

इसके बाद पूजा और उसके पिता ने पुलिस को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस के पहुंचने तक शव चिता पर रखा जा चुका था। पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को कब्जे में लिया और कोतवाली ले आई। बाद में मृतक के पिता महेंद्र यादव की तहरीर पर शव को जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।



मृतक के पिता महेंद्र यादव ने बताया कि त्रिपुरारी की शादी करीब दो वर्ष पूर्व हुई थी। वह दो भाइयों में बड़ा था और वाहन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।



कोतवाल रामसजन नागर ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बीच हुए विवाद और घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।