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वाराणसी में शनिवार को उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति, साहित्य और ज्ञान परंपरा का संगम सज रहा है। काशी-तमिल संगमम के पांचवें संस्करण का नमो घाट पर आगाज हो रहा है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 12 दिसंबर तक चलने वाले आयोजन में तमिलनाडु से सात समूहों में 1750 प्रतिनिधि आएंगे। इसे लेकर नमो घाट पर तमिलनाडु से आए लोगों ने वहां के प्रसिद्ध लूंगी, साड़ी समेत अन्य सामग्रियों का स्टाल लगाया है। जबकि काशी के लोगों ने भी बनारसी साड़ी समेत अन्य सामग्रियों का स्टाल लगाया है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।

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