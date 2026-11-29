{"_id":"6b0c0b3e12de4f4a62012698","slug":"video-huge-crowds-throng-annapurna-temple-in-varanasi-for-darshan-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में रविवार को भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजन किए। इस दौरान महिलाओं ने मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने खजाना लेकर मंगल कामनी की। रविवार का दिन होने के कारण लोगों की छुट्टियां थीं। छुट्टियों का दिन होने की वजह से मंदिर में भीड़ ज्यादा रही।

... और पढ़ें