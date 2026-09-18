{"_id":"6aad106fa30ea7e5a3020792","slug":"video-heaps-of-discarded-clothes-lying-around-after-bath-at-lolark-kund-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोलार्क कुंड में स्नान के बाद आसपास पड़े कई टन कपड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हर साल की तरह इस बार की लोलार्क कुंड में स्नान के बाद कई टन कपड़े कुंड परिसर व आसपास पड़े हैं। कपड़ा उठाने के लिए मल्लाह लगे हुए हैं। उनका कहना है कि स्नान के बाद श्रद्धालु गीला कपड़ा छोड़कर जाते हैं। इसे सुखाने के बाद हटवा दिया जाता है।

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