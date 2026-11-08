गोवर्धन पूजा पर निकलेगी भव्य शोभायात्रा, समिति ने दी जानकारी; VIDEO

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अखिल भारतीय गोवर्धन पूजा समिति की ओर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्रा की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा के संबंध में समिति के अध्यक्ष विनोद यादव ने जानकारी दी। उन्होंने आयोजन में अधिक से अधिक लोगों से शामिल होने की अपील की।

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