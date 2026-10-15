{"_id":"6ad120c917518c1eb90f6166","slug":"video-explosion-at-illegal-firecracker-factory-three-story-building-collapses-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका, तीन मंजिला मकान ढहा; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में बृहस्पतिवार को अवैध पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में तीन मंजिला मकान भरभराकर ढह गया। धमाके की चपेट में आने से मकान में मौजूद चांदनी बेगम (35) और बेटा आदिल खान (14) गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दस साल की बच्ची अरफिया भी घायल हुई है। तीनों को पुलिस ने मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। मां और बेटे की हालत गंभीर है। मां करीब 85 फीसदी झुलस गई है जबकि बेटे के सिर में गंभीर चोट आई है।

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