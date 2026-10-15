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अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका, तीन मंजिला मकान ढहा; VIDEO
सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में बृहस्पतिवार को अवैध पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में तीन मंजिला मकान भरभराकर ढह गया। धमाके की चपेट में आने से मकान में मौजूद चांदनी बेगम (35) और बेटा आदिल खान (14) गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दस साल की बच्ची अरफिया भी घायल हुई है। तीनों को पुलिस ने मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। मां और बेटे की हालत गंभीर है। मां करीब 85 फीसदी झुलस गई है जबकि बेटे के सिर में गंभीर चोट आई है।
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