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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Explosion at illegal firecracker factory three-story building collapses

अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका, तीन मंजिला मकान ढहा; VIDEO

Fri, 16 Oct 2026 12:21 AM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:21 AM IST
Explosion at illegal firecracker factory three-story building collapses
सारनाथ थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर में बृहस्पतिवार को अवैध पटाखा बनाने के दौरान हुए भीषण विस्फोट में तीन मंजिला मकान भरभराकर ढह गया। धमाके की चपेट में आने से मकान में मौजूद चांदनी बेगम (35) और बेटा आदिल खान (14) गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दस साल की बच्ची अरफिया भी घायल हुई है। तीनों को पुलिस ने मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। मां और बेटे की हालत गंभीर है। मां करीब 85 फीसदी झुलस गई है जबकि बेटे के सिर में गंभीर चोट आई है।
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