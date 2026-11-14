यूपी: अग्निवीर भर्ती के नाम पर पांच लाख की ठगी, गैंगलीडर गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद; सर्टिफिकेट भी दिए थे

घरों और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार

आजमगढ़। तहबरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित संजय कुमार निवासी खरचलपुर और सचिन कुमार निवासी धनियाकुंडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ऐसे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए पहले सुनसान घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों की रेकी करता था। इसके बाद रात में ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी कर लेता था।



गिरोह के खिलाफ जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से बैटरी और इन्वर्टर, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से पाइप, खेत से सबमर्सिबल, प्राथमिक विद्यालय के रसोईघर से गैस सिलेंडर और चूल्हा, गोआश्रय स्थल से स्ट्रीट लाइट के उपकरण तथा दुकानों और घरों से अन्य सामान चोरी करने के कई मामले दर्ज हैं।