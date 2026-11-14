Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Five lakh rupees swindled name Agniveer recruitment gang leader arrested firearm and cartridges seized

यूपी: अग्निवीर भर्ती के नाम पर पांच लाख की ठगी, गैंगलीडर गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद; सर्टिफिकेट भी दिए थे

Sat, 14 Nov 2026 05:30 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sat, 14 Nov 2026 05:30 PM IST
सार

आजमगढ़ में अग्निवीर भर्ती के नाम पर पांच लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह के सरगना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सेना में भर्ती कराने का झांसा देकर अभ्यर्थी से रकम वसूली थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

विज्ञापन
Five lakh rupees swindled name Agniveer recruitment gang leader arrested firearm and cartridges seized
SP Office Azamgarh - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आजमगढ़ के अतरौलिया पुलिस ने अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से पांच लाख रुपये की ठगी कर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले गैंगलीडर को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ।

विज्ञापन


अतरौलिया थाना क्षेत्र के चनैता गांव निवासी आशीष यादव और हैदरपुर गांव निवासी जयप्रकाश यादव ने 25 मार्च 2026 को अलग-अलग तहरीर देकर शिकायत की थी कि मनोज यादव निवासी तेजापुर और पिंटू यादव उर्फ कृष्णा ने अग्निवीर में नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे ऑनलाइन माध्यम से ढाई-ढाई लाख रुपये लिए थे।
विज्ञापन


दोनों को कूटरचित नियुक्ति पत्र भी दिए गए थे। रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस मामले में अतरौलिया थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। इसके बाद संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

पुलिस ने की कार्रवाई

शनिवार को थानाध्यक्ष अश्विनी कुमार दूबे ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर गैंगलीडर मनोज यादव (38) को महरुपुर अंडरपास के पास से सुबह 3.25 बजे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से .315 बोर का देसी तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

थाना प्रभारी अश्विनी कुमार दूबे ने बताया कि इस संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई है। मनोज के खिलाफ अतरौलिया के अलावा अंबेडकरनगर जिले के राजेसुल्तानपुर थाने में भी धोखाधड़ी, कूटरचना और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं।

घरों और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के दो आरोपी गिरफ्तार
आजमगढ़। तहबरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित संजय कुमार निवासी खरचलपुर और सचिन कुमार निवासी धनियाकुंडी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ऐसे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए पहले सुनसान घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों की रेकी करता था। इसके बाद रात में ताले तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी कर लेता था। 

गिरोह के खिलाफ जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से बैटरी और इन्वर्टर, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से पाइप, खेत से सबमर्सिबल, प्राथमिक विद्यालय के रसोईघर से गैस सिलेंडर और चूल्हा, गोआश्रय स्थल से स्ट्रीट लाइट के उपकरण तथा दुकानों और घरों से अन्य सामान चोरी करने के कई मामले दर्ज हैं। 

इन घटनाओं की विवेचना में दोनों के नाम सामने आए थे। इसके बाद गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। टीम ने संजय कुमार को शुक्रवार की शाम सरायमीर थाना क्षेत्र के दरीखा (संजरपुर) स्थित उसकी बहन के घर से गिरफ्तार किया। 

वहीं, सचिन कुमार को शनिवार सुबह 7.45 बजे उसके घर के दरवाजे से पकड़ा गया। थाना प्रभारी आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि संजय के खिलाफ चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत छह तथा सचिन के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट, पॉक्सो एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत पांच मामले दर्ज हैं। दोनों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed